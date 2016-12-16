コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA_KLx7_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xma_klx7_cloud.mq5 (16.51 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つの Keltnerチャネルです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　XMA_KLx7_Cloud指標

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15075

