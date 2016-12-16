無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XMA_KLx7_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つの Keltnerチャネルです。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMA_KLx7_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15075
