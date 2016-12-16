CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XMA_KLx7_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
686
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
xma_klx7_cloud.mq5 (16.51 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Drei Keltner Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der XMA_KLx7_Cloud Indikator

Abb.1. Der XMA_KLx7_Cloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15075

XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Der XMA_BBx7_Cloud_Digit Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Die MasterWindows Bibliothek Die MasterWindows Bibliothek

Eine Bibliothek von Klassen zur Erstellung eines benutzerfreundlichen Interfaces für Ihre Programme.

XMA_KLx7_Cloud_HTF XMA_KLx7_Cloud_HTF

Der XMA_KLx7_Cloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CCI_Chart CCI_Chart

Der CCI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.