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XMA_BBx7_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=2; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit
Рис.2. Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit
Индикатор HighestLowestRange (HLR) в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.GMMA_HTF
Индикатор GMMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор HLR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Ichimoku_HTF
Индикатор Ichimoku с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.