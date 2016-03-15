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Индикаторы

XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1535
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_BBx7_Cloud_Digit.mq5.

Рис.1. Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Рис.1. Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Price Price

Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.

Ichimoku_HTF Ichimoku_HTF

Индикатор Ichimoku с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_KLx7_Cloud XMA_KLx7_Cloud

Три канала Кёлтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

RSI_Chart RSI_Chart

Индикатор RSI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.