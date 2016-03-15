Индикатор Ichimoku с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.

Три канала Кёлтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Индикатор RSI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.