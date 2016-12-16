コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
684
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx7_Cloud_Digit 指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはXMA_BBx7_Cloud_Digit.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF指標

図1　XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15073

