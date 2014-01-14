Função Measure Trends

Objetivo:

Considerando que o indicador deve definir a direção de uma tendência anteriormente formada para uma nova decisão do algoritmo, eu criei alguma função que mede a força da tendência em percentual, ou seja, a proximidade desta tendência para uma ideal.

Abaixo está representada uma ilutração que no meu ponto de vista simboliza a tendência ideal (no lado esquerdo é a tendência para baixo, no lado direito é a tendência para cima). Ao lado de cada tendência são indicadas as condições de existência de uma tendência ideal:

O algoritmo:

Em primeiro lugar, para escrever essa função eu decidi entrar no sistema de classificação, ou seja, para cada condição verdadeira alguma variável "ball" recebe uma classificação. Mais adiante estas classificações foram formados nessa variável e depois de calculadas, o número das últimas classificações recebidas foram divididas pelo número máximo possível e multiplicado por 100% que permite a conversão das classificações recebidas em porcentagem.

Na verdade, a própria função é dada no arquivo Func_Trend.

Outro tipo de análise:

Depois veio outra idéia que supostamente as classificações foram calculados irregularmente. Por exemplo, para as condições mais importantes seriam calculadas mais classificações. Assim, a idéia de contar as classificações pela força de duas foi criada.

Abaixo está representada uma ilustração com um monte de número com as condições para cada tendência. As condições mais importantes estão localizados no início da lista:

As condições foram adicionados para as funções e o sentido de calcular as classificações foi alterado, mas no geral a percentagem tendência manteve-se a mesma. Pode ser visto no arquivo Func_Trend_2.