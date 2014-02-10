目标:



为了创建在趋势形成早期即可发现其方向的指标, 以便未来决策的事实, 我创建了一些测量趋势强度百分比的函数, 即, 将贴近趋势作为理想之一。

下面说明代表了我的观点, 象征着理想趋势 (左侧是向下的趋势, 在右侧是向上的趋势)。下一步, 每个趋势都显示一个理想趋势的存在条件:

算法:



起初, 写这个函数时, 我决定设计评级系统, 即对于每一个为真的条件, 一些 "球" 变量获得一个评级。未来这些形成的评级汇集到这个变量, 经过计算后得到的评级数值除以接收到的评级数量, 再乘以100% 即可转换为百分比。

实际上函数自己已经在 Func_Trend 文件中给出。

其它分析类型:



然后又产生了评级不规则计算的想法。例如, 重要的条件应该在计算时有更多评级。所以按照两种力量计算评级的想法产生, 并且更重要的条件, 将有两倍的力量。

以下示意描绘了每个趋势的很多条件的数量。更重要的条件位于列表的开始。

加入条件以及评级计算的含意被改变, 但常常趋势的百分比是相同的。它可以在 Func_Trend_2.文件中看到。