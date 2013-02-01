CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Func Measure Trends - библиотека для MetaTrader 5

Dmitriy Zabudskiy | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3540
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Цель:

Ввиду создания индикатора, которому для дальнейшего решения алгоритма нужно было определять направление сформированного ранее тренда, я пришёл к созданию некоторой функции, которая бы измеряла силу тренда (на сколько этот тренд близок к идеальному) в процентах.

Ниже представлен рисунок, который, на мой взгляд, символизирует идеальный тренд (слева – нисходящий, справа – восходящий). Рядом с каждым трендом обозначены условия существования идеального тренда:

 

Алгоритм:

Поначалу, для написания функции, я решил ввести "балловую систему", то есть за каждое верное условие некоторая переменная "ball" получала один бал. Далее эти балы складывались в эту переменную, и в конце, после подсчёта баллов, полученное количество балов делилось на максимально возможное и умножалось на 100%, что позволяет перевести полученные балы в проценты.

Собственно сама функция приведена в файле Func_Trend.

Другой вид анализа:

Далее пришла другая идея, которая предполагала бы не равномерное начисление балов. Например, за более важные условия начислялось бы больше баллов. Так появилась идея начисления балов в виде двойки в степени, и чем важнее условие тем больше степень двойки.

Ниже представлен рисунок, с большим количеством условий для каждого тренда. Более важные условия, расположены в начале списка:

 

В функции добавились условия, и изменился смысл начисления баллов, но в целом общий алгоритм определения процента тренда остался тем же. Это можно увидеть в файле Func_Trend_2.

Daily Range Daily Range

Этот индикатор вычисляет и отображает максимальные и минимальные значения цен внутри дня, отображая их с помощью двух линий.

AFL Winner AFL Winner

Осциллятор для внутридневной торговли.

NDuet NDuet

Два разнопериодных мувинга для определения направления тренда и семафорный сигнальный индикатор для уточнения момента для совершения сделок.

Support Vector Machine Indicator Support Vector Machine Indicator

Индикатор использует метод опорных векторов для анализа данных с других индикаторов и создания сигналов для будущих сделок. Сигналы на покупку отмечаются зеленой стрелкой вверх а сигналы на продажу красной стрелкой вниз.