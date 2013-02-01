Ставь лайки и следи за новостями
Func Measure Trends - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3540
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Цель:
Ввиду создания индикатора, которому для дальнейшего решения алгоритма нужно было определять направление сформированного ранее тренда, я пришёл к созданию некоторой функции, которая бы измеряла силу тренда (на сколько этот тренд близок к идеальному) в процентах.
Ниже представлен рисунок, который, на мой взгляд, символизирует идеальный тренд (слева – нисходящий, справа – восходящий). Рядом с каждым трендом обозначены условия существования идеального тренда:
Алгоритм:
Поначалу, для написания функции, я решил ввести "балловую систему", то есть за каждое верное условие некоторая переменная "ball" получала один бал. Далее эти балы складывались в эту переменную, и в конце, после подсчёта баллов, полученное количество балов делилось на максимально возможное и умножалось на 100%, что позволяет перевести полученные балы в проценты.
Собственно сама функция приведена в файле Func_Trend.
Другой вид анализа:
Далее пришла другая идея, которая предполагала бы не равномерное начисление балов. Например, за более важные условия начислялось бы больше баллов. Так появилась идея начисления балов в виде двойки в степени, и чем важнее условие тем больше степень двойки.
Ниже представлен рисунок, с большим количеством условий для каждого тренда. Более важные условия, расположены в начале списка:
В функции добавились условия, и изменился смысл начисления баллов, но в целом общий алгоритм определения процента тренда остался тем же. Это можно увидеть в файле Func_Trend_2.
