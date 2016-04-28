请观看如何免费下载自动交易
基于移动平均的三个布林带通道，使用彩色云的形式绘制，在标签中显示了最新的价格，并且可以把布林带的水平四舍五入到某小数位数。进行舍入的小数位数在输入参数Digit中设置:
input uint Digit=2; //舍入的小数位数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
图1. XMA_BBx7_Cloud_Digit 指标
图2. XMA_BBx7_Cloud_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15051
