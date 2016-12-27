Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ichimoku - indicador para MetaTrader 5
MetaQuotes Software Corp.
El indicador estándar Ichimoku con el espacio entre las líneas Tenkan-sen y Kijun-sen rellenado con un histograma en color para la mejor percepción.
Fig. 1. Indicador Ichimoku
