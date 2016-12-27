CodeBaseSecciones
Indicadores

Ichimoku - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1251
Ranking:
(18)
Publicado:
ichimoku.mq5 (5.46 KB) ver
Autor real:

MetaQuotes Software Corp.

El indicador estándar Ichimoku con el espacio entre las líneas Tenkan-sen y Kijun-sen rellenado con un histograma en color para la mejor percepción.

Fig. 1. Indicador Ichimoku

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15047

