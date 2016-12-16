CodeBaseKategorien
zur Zwischenablage
Indikatoren

XMA_BBx7_Cloud_Digit - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
702
(16)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
xma_bbx7_cloud_digit.mq5 (17.18 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels und der Möglichkeit die Bollinger-Levels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden. Die Anzahl der Stellen wird in der Eingae Digit gesetzt:

input uint Digit=2; //Anzahl Stellen auf die gerundet werden soll

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der XMA_BBx7_Cloud_Digit Indikator

Abb.2. Der XMA_BBx7_Cloud_Digit Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15051

