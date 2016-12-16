und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XMA_BBx7_Cloud_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
- 702
Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels und der Möglichkeit die Bollinger-Levels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden. Die Anzahl der Stellen wird in der Eingae Digit gesetzt:
input uint Digit=2; //Anzahl Stellen auf die gerundet werden soll
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der XMA_BBx7_Cloud_Digit Indikator
Abb.2. Der XMA_BBx7_Cloud_Digit Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15051
