転換線と基準線の距離を色ヒストグラムで塗りつぶした標準的な一目均衡表です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むIchimoku指標です。

調整可能なパラメータで価格の右側に追加され価格ラベルです。

プログラムのユーザーフレンドリーなインターフェースを作成するためのクラスのライブラリです。