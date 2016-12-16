無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XMA_BBx7_Cloud_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 939
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのボリンジャーバンドチャネルです。丸める桁数はDigit入力で設定されます。
input uint Digit=2; // 四捨五入後の桁数
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMA_BBx7_Cloud_Digit指標
図2 XMA_BBx7_Cloud_Digit指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15051
Ichimoku_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むIchimoku指標です。Ichimoku
転換線と基準線の距離を色ヒストグラムで塗りつぶした標準的な一目均衡表です。
価格
調整可能なパラメータで価格の右側に追加され価格ラベルです。MasterWindowsライブラリ
プログラムのユーザーフレンドリーなインターフェースを作成するためのクラスのライブラリです。