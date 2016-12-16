CodeBaseKategorien
Ichimoku - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1267
(18)
Echter Autor:

MetaQuotes Software Corp.

Der Standard Ichimoku Indikator, in dem der Abstand zwischen den Tenkan-Sen und Kijun-Sen-Linien mit einem Farbhistogramm zur besseren visuellen Analyse gefüllt ist.

Abb.1. Der Ichimoku Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15047

