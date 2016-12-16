und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ichimoku - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1267
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
MetaQuotes Software Corp.
Der Standard Ichimoku Indikator, in dem der Abstand zwischen den Tenkan-Sen und Kijun-Sen-Linien mit einem Farbhistogramm zur besseren visuellen Analyse gefüllt ist.
Abb.1. Der Ichimoku Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15047
Der GMMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.HLR_Histogram_HTF
Der HLR_Histogram Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Ichimoku Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.XMA_BBx7_Cloud_Digit
Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels und der Möglichkeit die Bollinger-Levels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden.