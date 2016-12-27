CodeBaseSeções
Indicadores

Ichimoku - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2299
Avaliação:
(18)
Publicado:
Autor real:

MetaQuotes Software Corp.

O indicador Ichimoku padrão, onde a distância entre as linhas Tenkan-sen e Kijun-sen é preenchida com um histograma de cores para uma melhor análise visual.

Fig.1. O indicador Ichimoku

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15047

