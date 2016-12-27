Participe de nossa página de fãs
Ichimoku - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MetaQuotes Software Corp.
O indicador Ichimoku padrão, onde a distância entre as linhas Tenkan-sen e Kijun-sen é preenchida com um histograma de cores para uma melhor análise visual.
Fig.1. O indicador Ichimoku
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15047
