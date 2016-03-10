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Ichimoku - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
MetaQuotes Software Corp.
Стандартный индикатор Ichimoku, у которого пространство между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen заполнено цветной гистограммой для более наглядного восприятия индикатора.
Рис.1. Индикатор Ichimoku
ColorHMA_StDev_HTF
Индикатор ColorHMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.GFilter_HTF
Индикатор GFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
GMMA_HTF
Индикатор GMMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.HLR_Histogram
Индикатор HighestLowestRange (HLR) в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.