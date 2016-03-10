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Индикаторы

Ichimoku - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2416
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

MetaQuotes Software Corp.

Стандартный индикатор Ichimoku, у которого пространство между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen заполнено цветной гистограммой для более наглядного восприятия индикатора.

Рис.1. Индикатор Ichimoku

Рис.1. Индикатор Ichimoku

ColorHMA_StDev_HTF ColorHMA_StDev_HTF

Индикатор ColorHMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

GFilter_HTF GFilter_HTF

Индикатор GFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

GMMA_HTF GMMA_HTF

Индикатор GMMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

HLR_Histogram HLR_Histogram

Индикатор HighestLowestRange (HLR) в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.