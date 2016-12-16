無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Ichimoku - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
MetaQuotes Software Corp.
転換線と基準線の距離を色ヒストグラムで塗りつぶした標準的な一目均衡表です。
図1 Ichimoku指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15047
