コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Ichimoku - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1330
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

MetaQuotes Software Corp.

転換線と基準線の距離を色ヒストグラムで塗りつぶした標準的な一目均衡表です。

図1　Ichimoku指標

図1　Ichimoku指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15047

GMMA_HTF GMMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むGMMA指標です。

HLR_Histogram_HTF HLR_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むHLR_Histogram指標です。

Ichimoku_HTF Ichimoku_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むIchimoku指標です。

XMA_BBx7_Cloud_Digit XMA_BBx7_Cloud_Digit

色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのボリンジャーバンドチャネルです。