Индикатор ColorHMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Стандартный индикатор Ichimoku, у которого пространство между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen заполнено цветной гистограммой для более наглядного восприятия индикатора.

Индикатор HighestLowestRange (HLR) в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков