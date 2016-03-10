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GMMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор GMMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GMMA.mq5.
Рис.1. Индикатор GMMA_HTF
Стандартный индикатор Ichimoku, у которого пространство между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen заполнено цветной гистограммой для более наглядного восприятия индикатора.ColorHMA_StDev_HTF
Индикатор ColorHMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор HighestLowestRange (HLR) в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.XMA_BBx7_Cloud_Digit
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков