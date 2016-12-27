CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

GMMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
877
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
gmma.mq5 (10.13 KB) visualização
gmma_htf.mq5 (12.21 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador GMMA vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer o arquivo GMMA.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador GMMA_HTF

Fig.1. O indicador GMMA_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15046

HLR_Histogram_HTF HLR_Histogram_HTF

O indicador HLR_Histogram vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

HLR_Histogram HLR_Histogram

O indicador HighestLowestRange (HLR), implementado como um histograma, vem com uma indicação de cor para entrar nas zonas sobrecompradas e sobrevendidas.

Ichimoku Ichimoku

O indicador Ichimoku padrão, onde a distância entre as linhas Tenkan-sen e Kijun-sen é preenchida com um histograma de cores para uma melhor análise visual.

Ichimoku_HTF Ichimoku_HTF

O indicador Ichimoku vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.