Дарил Гуппи (Daryl Guppy) является профессиональным трейдером и автором книг "Торговля по тренду" (Trend Trading), "Торговая тактика" (Trading Tactics) и "Лучшая торговля" (Better Stock Trading: Money and Risk Management). Он ведет семинары по торговле в Австралии, Азии, Китае и США.

Множественные скользящие средние Гуппи (Guppy Multiple Moving Average, GMMA) являются индикатором, основывающимся на соотношениях между группами cкользящих средних. Каждая группа Скользящих средних в индикаторе GMMA обеспечивает понимание поведения двух доминирующих групп на рынке - трейдеров и инвесторов. Этот индикатор позволяет трейдеру понимать рыночные отношения, показанные на графике и таким образом выбирать наиболее соответствующую методику торговли и наиболее подходящие торговые инструменты. Индикатор GMMA предназначен для того, чтобы понять природу трендового движения на дневном или внутридневном основании.

Подразумеваемая активность трейдеров отслеживается путем использования группы краткосрочных скользящих средних. Трейдеры всегда начинают изменение тренда. Их покупки толкают цены вверх в ожидании изменения тренда с нисходящего на восходящий. Их активность отображается группой 3-, 5-, 8-, 10-, 12- и 15-периодных экспоненциальных скользящих средних.

Тренд имеет продолжение, только в случае, если другие покупатели также входят в рынок. Сильные тренды поддерживаются долгосрочными инвесторами. Инвесторам требуется больше времени, чтобы признать изменение тренда, но они всегда следуют за трейдерами. Мы отслеживаем подразумеваемую активность инвесторов, используя группу долгосрочных скользящих средних. Эта группа включает 30-, 35-, 40-, 45-, 50- и 60-периодные экспоненциальные скользящие средние.

Индикатор GMMA используется в шести торговых ситуациях:

Классические прорывы тренда; Присоединение к тренду; Использование ценовой слабости; Ралли и прорыв тренда; Выбор лучшего выхода; Торговые пузыри.

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;

AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры индикатора: