Indikatoren

GMMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
799
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
gmma.mq5 (10.13 KB) ansehen
gmma_htf.mq5 (12.21 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Zum Freelance

Der GMMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die GMMA.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Abb.1. Der GMMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15046

