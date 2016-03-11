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HLR_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор HLR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора HLR_Histogram.mq5.
Рис.1. Индикатор HLR_Histogram_HTF
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядковHLR_Histogram
Индикатор HighestLowestRange (HLR) в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.
Индикатор Ichimoku с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Price
Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.