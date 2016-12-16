CodeBaseKategorien
HLR_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der HLR_Histogram Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die HLR_Histogram.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Abb.1. Der HLR_Histogram_HTF Indikator

Abb.1. Der HLR_Histogram_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15044

