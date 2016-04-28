代码库部分
HLR_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
在输入参数中带有时段选择选项的HLR_Histogram 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 HLR_Histogram.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. HLR_Histogram_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15044

HLR_Histogram HLR_Histogram

把 HighestLowestRange (HLR) 指标以柱形图的形式实现，并且使用颜色指示进入超买和超卖区域。

ColorJFatl_StDev_HTF ColorJFatl_StDev_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorJFatl_StDev 指标。

GMMA_HTF GMMA_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 GMMA 指标。

Ichimoku Ichimoku

标准的一目平衡表指标，在它的Tenkan-sen线和Kijun-sen线之间以彩色柱形填充，这样更加易于可视化分析。