表现为彩色柱状图的平滑振荡指标. 很抱歉, 这个灵敏指标的作者没有留下任何详细信息. 被指标能够很好地显示当前趋势. 为了使指标成功工作, 唯一的参数必须设为最小值.

本指标首先于2007年11月2日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中. 在这个版本的指标中, 我修正了算法中的一个严重缺陷. 实际上他在创建历史时忽视了将来. 而正确的处理方法是相反的，应该忽视的是历史.

图1 PFE2 指标