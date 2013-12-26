请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
作者未知
表现为彩色柱状图的平滑振荡指标. 很抱歉, 这个灵敏指标的作者没有留下任何详细信息. 被指标能够很好地显示当前趋势. 为了使指标成功工作, 唯一的参数必须设为最小值.
本指标首先于2007年11月2日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中. 在这个版本的指标中, 我修正了算法中的一个严重缺陷. 实际上他在创建历史时忽视了将来. 而正确的处理方法是相反的，应该忽视的是历史.
图1 PFE2 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1502
OzFX_D1_IndAES_v1.0
这是由一个窗口中的三个信号指标构成的系统LSMA
一个典型的移动平均
KRI
当创建 Kairi (KRI) 振荡器时, 计算价格距它的简单均线的偏离。结果以均线百分比显示。Heiken Ashi 平滑
标准 Heiken Ashi，计算中使用平滑的价格时间序列。