und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PFE2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 918
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Der Autor ist unbekannt
Ein ruhiger Oszillator in Form eines farbigen Histogramms. Zum großen Bedauern verfasste der Autor dieses klugen Indikators keinen Kommentar zu den Details seines Indikators. Der Indikator zeigt den aktuellen Trend recht gut. Für eine erfolgreiche Arbeit sollte der einzige Eingabeparameter den niedrigsten Wert haben.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 02.11.2007. In dieser Version des Indikators habe ich einen gravierenden Fehler des Algorithmus beseitigt. Tatsächlich verwendete er die Zukunft für die Werte der Vergangenheit. Es gab da nur eine Lösung, das umzukehren, um mit der Vergangenheit die Zukunft zu berechnen.
Abb.1 Der PFE2 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1502
Das System eines Drei-Signal-Indikators in einem FensterAbsoluteStrength
Ein Oszillator, der die Stärke der Käufer (Bulls) und Verkäufer (Bears) getrennt anzeigt.
Der Indikator prognostiziert die Kursspanne des TagesFunc Measure Trends
Funktion, um die Trend-Stärke zu messen