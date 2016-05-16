Wirklicher Autor:

Der Autor ist unbekannt

Ein ruhiger Oszillator in Form eines farbigen Histogramms. Zum großen Bedauern verfasste der Autor dieses klugen Indikators keinen Kommentar zu den Details seines Indikators. Der Indikator zeigt den aktuellen Trend recht gut. Für eine erfolgreiche Arbeit sollte der einzige Eingabeparameter den niedrigsten Wert haben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 02.11.2007. In dieser Version des Indikators habe ich einen gravierenden Fehler des Algorithmus beseitigt. Tatsächlich verwendete er die Zukunft für die Werte der Vergangenheit. Es gab da nur eine Lösung, das umzukehren, um mit der Vergangenheit die Zukunft zu berechnen.

Abb.1 Der PFE2 Indikator