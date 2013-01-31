CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PFE2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3131
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Автор неизвестен

Гладкий осциллятор, выполненный в виде цветной гистограммы. К великому сожалению, автор этого хитроумного индикатора не оставил никаких комvентариев о подробностях его устройства. Индикатор очень неплохо отображает действующие тренды. Но для успешной работы значение его единственного, входного параметра следует делать минимальным.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.11.2007. В данной версии индикатора я исправил один серьёзный недостаток этого алгоритма. Всё дело в том, что он подсматривал в будущее, для построения своей истории. Было принято единственно верное решение - изменить данную способность на обратную - подсматривать в прошлое. 

Рис.1 Индикатор PFE2

Рис.1 Индикатор PFE2 

Модуль торговых сигналов: Сигналы простого MA кроссовера Модуль торговых сигналов: Сигналы простого MA кроссовера

Подача сигналов простым MA кроссовером для Мастера MQL5

i-DRProjections_v1 i-DRProjections_v1

Индикатор прогнозирует дневные диапазоны цен

AbsoluteStrength AbsoluteStrength

Осциллятор, раздельно показывающий силы Покупателей (Bulls) и Продавцов (Bears).

AFL Winner AFL Winner

Осциллятор для внутридневной торговли.