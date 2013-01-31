Ставь лайки и следи за новостями
PFE2 - индикатор для MetaTrader 5
- 3131
-
Реальный автор:
Автор неизвестен
Гладкий осциллятор, выполненный в виде цветной гистограммы. К великому сожалению, автор этого хитроумного индикатора не оставил никаких комvентариев о подробностях его устройства. Индикатор очень неплохо отображает действующие тренды. Но для успешной работы значение его единственного, входного параметра следует делать минимальным.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.11.2007. В данной версии индикатора я исправил один серьёзный недостаток этого алгоритма. Всё дело в том, что он подсматривал в будущее, для построения своей истории. Было принято единственно верное решение - изменить данную способность на обратную - подсматривать в прошлое.
Рис.1 Индикатор PFE2
