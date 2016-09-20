無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PFE2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
812
実際の著者：
不明
色ヒストグラムの形で行われる平滑オシレータ。真に残念ながら、この抜け目のない指標の著者は、コードの詳細に関するコメントを残しませんでした。この指標は現在の動向を非常によく表示します。作業の成功のためにはユニークな入力パラメータが最も低い値を持っている必要があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年11月2日に公開されました。指標のこのバージョンでは、アルゴリズムの重大な欠陥を修正しました。事実は、著者は履歴を構築するために将来を監督したということです。これを反転し、過去を監督するという唯一の正しい解決策がとられました。
図1 PFE2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1502
