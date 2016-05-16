CodeBaseKategorien
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - Indikator für den MetaTrader 5

Beschreibung:

Das System eines Drei-Signal-Indikators in einem Fenster Die gelbe Linie zeigt den Trend basierend auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Der Trend definiert sich über das Preisniveau in Relation zum gleitenden Durchschnitt. Wenn der Indikatorwert über Null ist, steigt der Trend, ist er darunter fällt er.

Zwei weitere Indikatoren sind zwei Histogramme. Ein Histogramm zeigt die Abwärts-Balken (rot und blau), das andere die Aufwärts-Balken (rosa und grün). Beide Histogramme verwenden gleichzeitig die Indikatoren Accelerator und Stochastik. Die Signale der Histogramme können zur Positionseröffnung verwendet werden. Eine noch bessere Nutzung der Histogramme ergibt sich, wenn die Trendrichtung mit den Farben der Histogramme übereinstimmen.

Dieses Indikator hat nur einen Eingabeparameter, der den Berechnungszeitraum bestimmt.

//+-----------------------------------+
//|  INDICATOR INPUT PARAMETERS       |
//+-----------------------------------+
input uint SMA_Filter_Period=50

Fig.1 Der OzFX_D1_IndAES_v1.0 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1501

