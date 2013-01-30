CodeBaseРазделы
Индикаторы

OzFX_D1_IndAES_v1.0 - индикатор для MetaTrader 5

Описание:

Система из трёх сигнальных индикаторов в одном окне. Жёлтая линия - это триггерный индикатор тренда на основе простой, скользящей средней. Тренд определяется по положению цены относительно мувинга. Значения индикатора выше нуля говорят о растущем тренде, ниже о падающем.

Ещё два индикатора - это две гистограммы, у одной гистограммы бары короткие (красные и синие), у другой длинные (розовые и зелёные). Обе гистограммы построены на одновременном использовании технических индикаторов Accelerator и Stochastic. Гистограммы подают сигналы для совершения сделок. Наиболее оптимальным их использованием будет совпадение тренда по триггеру с цветом тренда по гистограммам.

У данного индикатора всего один входной параметр для регулировки периода триггерного мувинга:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input uint SMA_Filter_Period=50

Рис.1 Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0

