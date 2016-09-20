無料でロボットをダウンロードする方法を見る
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - MetaTrader 5のためのインディケータ
説明：
単一のウィンドウ内での3つのシグナル指標のシステム。黄色の線は単純移動平均に基づいたトリガトレンド指標です。動向は移動平均との関係を通して価格レベルで定義されています。指標値がゼロよりも大きい場合は上昇動向、低い場合は下降動向です。
あと2つの指標は、2つのヒストグラムです。ヒストグラムの1つは短いバー（赤と青）、あと1つは長いバー（ピンクと緑）を持ちます。 両ヒストグラムは、アクセラレータおよびストキャスティックテクニカル指標の同時使用のために描かれています。ヒストグラムは、取引を行うためにシグナルをトリガします。ヒストグラムのより最適な使用は、ヒストグラム上のトレンドカラーとトレンドのトリガーの一致です。
この指標には、トリガー移動平均の期間を調整するための1つの入力パラメータのみがあります。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint SMA_Filter_Period=50;
図1 OzFX_D1_IndAES_v1.0指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1501
AbsoluteStrength
買い手（Bulls）と売り手（Bears）の強さを別々に表示するオシレータ。LSMA
典型的な移動平均
PFE2
色ヒストグラムの形で行われる平滑オシレータ。i-DRProjections_v1
この指標は日の価格帯を予測します。