説明：

単一のウィンドウ内での3つのシグナル指標のシステム。黄色の線は単純移動平均に基づいたトリガトレンド指標です。動向は移動平均との関係を通して価格レベルで定義されています。指標値がゼロよりも大きい場合は上昇動向、低い場合は下降動向です。

あと2つの指標は、2つのヒストグラムです。ヒストグラムの1つは短いバー（赤と青）、あと1つは長いバー（ピンクと緑）を持ちます。 両ヒストグラムは、アクセラレータおよびストキャスティックテクニカル指標の同時使用のために描かれています。ヒストグラムは、取引を行うためにシグナルをトリガします。ヒストグラムのより最適な使用は、ヒストグラム上のトレンドカラーとトレンドのトリガーの一致です。

この指標には、トリガー移動平均の期間を調整するための1つの入力パラメータのみがあります。

input uint SMA_Filter_Period= 50 ;

図1 OzFX_D1_IndAES_v1.0指標