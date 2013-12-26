请观看如何免费下载自动交易
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - MetaTrader 5脚本
描述:
这是由一个窗口中的三个信号指标构成的系统. 黄色线是基于简单移动平均的触发趋势指标. 趋势是根据与移动平均相关的价格水平定义的. 如果指标值大于0, 表示向上趋势, 如果小于0, 表明下降趋势.
另外两个指标是两个柱状图. 一个柱状图有短柱 (红色和蓝色), 另外一个有长柱 (粉色和绿色). 两个柱状图都是同时根据加速指标和随机振荡指标绘制的. 柱状图触发信号进行交易. 使用柱状图的更加优化的方法是同时通过柱状图的趋势颜色考虑触发的趋势.
本指标只有一个输入参数, 即触发移动平均的周期数.
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint SMA_Filter_Period=50;
图1 OzFX_D1_IndAES_v1.0 指标
