Autor real:

FXMatics.com

Um histograma da diferença entre o ATR e sua média implementada em cores é complementado com os sinais de mudança da volatilidade. Quando ATR está acima da sua média, o histograma é amarelo;

A regra de confirmação é simples: se a linha ATR cruza sua média de baixo para cima, você deve analisar a ação de preço ou abrir uma ordem com base em seu sinal. Neste caso uma estrela rosa aparece no histograma. Quando a linha ATR cruza sua média de cima para baixo e a volatilidade cai, aparece um círculo azul no histograma.

Para uma exibição mais conveniente, o indicador é implementado na forma de um histograma. A cor amarela do indicador significa que o ATR está acima da sua média, já o azul escuro aparece quando ATR cai abaixo da sua média.

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

O indicador foi originalmente escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 04.01.2016.

Fig.1. O indicador AverageOfATR_Histogram