真实作者:

FXMatics.com

ATR与它的平均值之间差距的彩色柱形图，并且使用波动性改变信号加以补充。当ATR比它的平均值高时，柱形图是黄色的，否则它是深蓝色的。

确认的原则很简单：如果ATR线从下往上穿过它的平均线，您就应该分析价格行为或者基于您的信号开启一个订单。在这种情况下，柱形图上会出现粉色的星形。当ATR线从上往下穿过它的平均线并且波动下降，就在柱形图上出现蓝色圆圈。

为了更加方便显示，指标实现为柱形图形式。指标的黄色云意思是ATR高于它的平均值，当ATR下降到低于它的平均值时，就出现深蓝色。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

本指标最初是使用MQL4语言编写，首先于2016年1月4日发布于代码库中。

图1. AverageOfATR_Histogram 指标