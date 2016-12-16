Echter Autor:

FXMatics.com

Ein Histogramm des Unterschieds zwischen ATR und seiner Mittelung, implementiert in Farbe und ergänzt mit Signalen zur Volatilitätsänderung. Wenn der ATR über seinem mittel ist, ist das Histogramm gelb; ansonsten ist es dunkelblau.

die Bestätigungsregel ist einfach: wenn die ATR-Linie ihren Schnitt von unten nach oben kreuzt sollten Sie die Preisbewegung analysieren oder eine Order basierend auf Ihrem Signal öffnen. In diesem Fall erscheint ein rosa Stern am Histogramm. Wenn die ATR Linie ihren Schnitt von open nach unten kreuzt und die Volatilität fällt, erscheint ein blauer Kreis am Histogramm.

Zur bequemeren Anzeige wurde der Indikator in Form eines Histogramms implementiert. Die gelbe Farbe des Indikators bedeutet, dass der ATR über seinem Schnitt ist, dunkelblau erscheint, wenn der ATR unter seinen Schnitt fällt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2016.

Abb.1. Der AverageOfATR_Histogram Indikator