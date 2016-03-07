Реальный автор:

FXMatics.com

Гистограмма разницы между ATR и его усреднением, выполненная в цветном виде и дополненная сигналами изменения волатильности. Когда ATR больше своего усреднения, цвет гистограммы жёлтый, в обратном случае - тёмно-синий.

Правило подтверждения простое: если линия ATR пересекает свою среднюю снизу вверх, в это время вы отслеживаете движение цены или открываете ордер, основываясь на вашем сигнале. В этом случае на гистограмме появится розовая звезда. Когда линия ATR пересекает свою среднюю вниз и волатильность падает, на гистограмме возникает голубой круг.

Данный индикатор для улучшения восприятия был выполнен в виде гистограммы. Жёлтый цвет индикатора говорит о том, что ATR выше своего среднего значения, тёмно-синий цвет индикатора возникает в ситуации падения ATR ниже своего среднего.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016

Рис.1. Индикатор AverageOfATR_Histogram