ポケットに対して
インディケータ

AverageOfATR_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
894
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

FXMatics.com

ボラティリティの変化シグナルで補完されている、ATRとその平均化との差の色ヒストグラムです。ヒストグラムはATRがその平均値を上回ると黄色になり、それ以外は濃い青色です。

確認ルールは単純です。ATRラインがその平均値を下から横切る場合、シグナルに基づいて価格アクションを分析するか注文を出すべきです。この場合、ヒストグラムにはピンクの星が表示されます。ATRラインが平均値を上から下に横切ってボラティリティが低下すると、ヒストグラムに青い円が現れます。

表示をより便利にするために、指標はヒストグラムの形で実装されています。指標の黄色は、ATRがその平均値を上回っていることを意味し、ATRがその平均値を下回ると、濃い青色が表示されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2016年1月4日に公開されました。

図1　AverageOfATR_Histogram指標

図1　AverageOfATR_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15009

