Sistema de trading a base de las señales del indicador CCI_Histogram. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color del histograma ha cambiado del gris neutral al rojo o azul, es decir cuando el oscilador CCI ha entrado en la zona de sobrecompra o sobreventa.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador CCI_Histogram.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.





Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas