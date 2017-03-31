無料でロボットをダウンロードする方法を見る
支持&抵抗としてのボリンジャーバンド - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Mohammed Abdulwadud Soubra
- 1111
指値注文のための支持&抵抗としてのボリンジャーバンドです。
- BBの上端は売り指値注文、下端は買い指値注文を出すために使用されます。
- BBの中央のSMAラインは、ポジションを決済するために使用されます。
これは有益ではなく、外為ロボットを開発するための単なる例です。
以下のコードで分かるように、M15時間軸でのみ取引されています。
//+------------------------------------------------------------------+ //| エキスパートのOnTick関数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { BB_UPPER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0); BB_SMA = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA ,0); BB_LOWER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0); ............ . . . }
上記の時間軸はPERIOD_M15からPERIOD_CURRENTへ変更するかENUM_TIMEFRAMESを使用して変更することができます。
推奨
- この例は自動売買ソースコードに興味のあるコーダーのためのものです。
- 実口座での使用は推奨されません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14992
