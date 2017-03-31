指値注文のための支持&抵抗としてのボリンジャーバンドです。

BBの上端は売り指値注文、下端は買い指値注文を出すために使用されます。

BBの中央のSMAラインは、ポジションを決済するために使用されます。

これは有益ではなく、外為ロボットを開発するための単なる例です。

以下のコードで分かるように、M15時間軸でのみ取引されています。

void OnTick () { BB_UPPER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_UPPER , 0 ); BB_SMA = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_SMA , 0 ); BB_LOWER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_LOWER , 0 ); ............ . . . }

上記の時間軸はPERIOD_M15からPERIOD_CURRENTへ変更するかENUM_TIMEFRAMESを使用して変更することができます。

推奨