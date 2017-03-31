コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

支持&抵抗としてのボリンジャーバンド - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Mohammed Abdulwadud Soubra
ビュー:
1111
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
指値注文のための支持&抵抗としてのボリンジャーバンドです。

  • BBの上端は売り指値注文、下端は買い指値注文を出すために使用されます。
  • BBの中央のSMAラインは、ポジションを決済するために使用されます。

これは有益ではなく、外為ロボットを開発するための単なる例です。

以下のコードで分かるように、M15時間軸でのみ取引されています。

//+------------------------------------------------------------------+
//|   エキスパートのOnTick関数                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   BB_UPPER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0);
   BB_SMA     = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA   ,0);
   BB_LOWER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0);
............
.
.
.
  }

上記の時間軸はPERIOD_M15からPERIOD_CURRENTへ変更するかENUM_TIMEFRAMESを使用して変更することができます。

推奨

  • この例は自動売買ソースコードに興味のあるコーダーのためのものです。
  • 実口座での使用は推奨されません。
  • では。

