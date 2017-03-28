CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Bollinger Bands as Support & Resistance - expert para MetaTrader 5

Mohammad Soubra | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mohammed Abdulwadud Soubra
Visualizações:
2675
Avaliação:
(30)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

As bandas de Bollinger são usadas ​​como níveis de suporte e resistência ao colocar ordens pendentes:

  • a borda superior da banda será usada como ordem pendente Sell, enquanto a inferior, Buy;
  • a linha centra SMA das bandas de Bollinger será usada para abertura de posições como o limite.

O código apresentado não pretende ser eficaz no mercado, trata-se apenas de um exemplo de como desenvolver robôs de negociação.

Apenas opera no timeframe M15, como você pode ver no código:

//+------------------------------------------------------------------+
//|   expert OnTick function                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   BB_UPPER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0);
   BB_SMA     = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA   ,0);
   BB_LOWER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0);
............
.
.
.
  }

Você pode mudar de PERIOD_M15 para PERIOD_CURRENT ou usar ENUM_TIMEFRAMES.

Recomendações

  • Este exemplo é apenas para desenvolvedores que estejam interessados ​​no código-fonte de robôs de negociação.
  • Não use em contas reais.
  • Tenha cuidado!

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14992

BufferInspector BufferInspector

Quantos buffers tem o seu indicador? O que está calculando neles? É eficiente? Se quiser ver o que se está passado atrás da cortina, agora poderá!

MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal

Sinal com base no indicador Gann HiLo.

mt-R mt-R

Biblioteca de conexão dos terminais MT4/5 com R

MT5 to MT4 Set File Converter MT5 to MT4 Set File Converter

Converte arquivos com extensão .set de formato MetaTrader 5 para formato MetaTrader 4.