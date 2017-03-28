As bandas de Bollinger são usadas ​​como níveis de suporte e resistência ao colocar ordens pendentes:



a borda superior da banda será usada como ordem pendente Sell, enquanto a inferior, Buy;



a linha centra SMA das bandas de Bollinger será usada para abertura de posições como o limite.



O código apresentado não pretende ser eficaz no mercado, trata-se apenas de um exemplo de como desenvolver robôs de negociação.

Apenas opera no timeframe M15, como você pode ver no código:

void OnTick () { BB_UPPER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_UPPER , 0 ); BB_SMA = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_SMA , 0 ); BB_LOWER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_LOWER , 0 ); ............ . . . }

Você pode mudar de PERIOD_M15 para PERIOD_CURRENT ou usar ENUM_TIMEFRAMES.



Recomendações