Bollinger Bands as Support & Resistance - expert para MetaTrader 5
- Mohammed Abdulwadud Soubra
- 2675
As bandas de Bollinger são usadas como níveis de suporte e resistência ao colocar ordens pendentes:
- a borda superior da banda será usada como ordem pendente Sell, enquanto a inferior, Buy;
- a linha centra SMA das bandas de Bollinger será usada para abertura de posições como o limite.
O código apresentado não pretende ser eficaz no mercado, trata-se apenas de um exemplo de como desenvolver robôs de negociação.
Apenas opera no timeframe M15, como você pode ver no código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| expert OnTick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { BB_UPPER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0); BB_SMA = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA ,0); BB_LOWER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0); ............ . . . }
Você pode mudar de PERIOD_M15 para PERIOD_CURRENT ou usar ENUM_TIMEFRAMES.
Recomendações
- Este exemplo é apenas para desenvolvedores que estejam interessados no código-fonte de robôs de negociação.
- Não use em contas reais.
- Tenha cuidado!
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14992
