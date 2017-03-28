CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Bollinger Bänder für Unterstützung & Widerstand - Experte für den MetaTrader 5

Mohammad Soubra | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Mohammed Abdulwadud Soubra
Ansichten:
1128
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Bollinger Bänder für Unterstützung & Widerstand:

  • Es wird das obere Band für eine Pending-Order Verkaufen und das untere Band für eine Pending-Order Kaufen verwendet.
  • Die zentrale SMA-Linie der BB wird zum Schließen der offenen Positionen verwendet.

Das ist unprofitabel, es ist ja auch nur ein Beispiel, wie man einen Forex-Roboter programmieren könnte.

Es wird nur im Zeitrahmen von 15 Minuten gehandelt, wie man aus dem Code unten ersehen kann:

//+------------------------------------------------------------------+
//|   expert OnTick function                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   BB_UPPER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0);
   BB_SMA     = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA   ,0);
   BB_LOWER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0);
............
.
.
.
  }

Die Periodenlänge von oben kann kann von PERIOD_M15 auf PERIOD_CURRENT oder durch ENUM_TIMEFRAMES geändert werden.

Empfehlungen

  • Dieses Beispiel ist nur für Programmierer, die am Code automatisierter Handelsprogramme interessiert sind.
  • Die Verwendung dieses Beispiels auf einem realen Konto wird nicht empfohlen.
  • Bleibt vorsichtig!

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14992

MQL5 WIZARD - DIDI Index Trade Signal MQL5 WIZARD - DIDI Index Trade Signal

Signale auf Basis des vom Analysten Odir Aguiar (Didi) entwickelten Indikators.

Backbone Backbone

Die Idee des EAs ist basierend auf der ständigen Änderung der Trades-Richtung, je nach den Ebenen TakeProfit, StopLoss und TrailingStop.

MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal

Ein Signal auf Basis des Indikators Gann Hilo.

MQL 5 Wizard - Simpler Intraday Zeit-Filter MQL 5 Wizard - Simpler Intraday Zeit-Filter

Ein Filter auf Basis des Intraday-Zeitfilters der Standardbibliothek.