und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bollinger Bänder für Unterstützung & Widerstand - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Mohammed Abdulwadud Soubra
- Ansichten:
- 1128
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Bollinger Bänder für Unterstützung & Widerstand:
- Es wird das obere Band für eine Pending-Order Verkaufen und das untere Band für eine Pending-Order Kaufen verwendet.
- Die zentrale SMA-Linie der BB wird zum Schließen der offenen Positionen verwendet.
Das ist unprofitabel, es ist ja auch nur ein Beispiel, wie man einen Forex-Roboter programmieren könnte.
Es wird nur im Zeitrahmen von 15 Minuten gehandelt, wie man aus dem Code unten ersehen kann:
//+------------------------------------------------------------------+ //| expert OnTick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { BB_UPPER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0); BB_SMA = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA ,0); BB_LOWER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0); ............ . . . }
Die Periodenlänge von oben kann kann von PERIOD_M15 auf PERIOD_CURRENT oder durch ENUM_TIMEFRAMES geändert werden.
Empfehlungen
- Dieses Beispiel ist nur für Programmierer, die am Code automatisierter Handelsprogramme interessiert sind.
- Die Verwendung dieses Beispiels auf einem realen Konto wird nicht empfohlen.
- Bleibt vorsichtig!
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14992
Signale auf Basis des vom Analysten Odir Aguiar (Didi) entwickelten Indikators.Backbone
Die Idee des EAs ist basierend auf der ständigen Änderung der Trades-Richtung, je nach den Ebenen TakeProfit, StopLoss und TrailingStop.
Ein Signal auf Basis des Indikators Gann Hilo.MQL 5 Wizard - Simpler Intraday Zeit-Filter
Ein Filter auf Basis des Intraday-Zeitfilters der Standardbibliothek.