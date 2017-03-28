Bollinger Bänder für Unterstützung & Widerstand:

Es wird das obere Band für eine Pending-Order Verkaufen und das untere Band für eine Pending-Order Kaufen verwendet.

Die zentrale SMA-Linie der BB wird zum Schließen der offenen Positionen verwendet.

Das ist unprofitabel, es ist ja auch nur ein Beispiel, wie man einen Forex-Roboter programmieren könnte.

Es wird nur im Zeitrahmen von 15 Minuten gehandelt, wie man aus dem Code unten ersehen kann:

void OnTick () { BB_UPPER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_UPPER , 0 ); BB_SMA = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_SMA , 0 ); BB_LOWER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_LOWER , 0 ); ............ . . . }

Die Periodenlänge von oben kann kann von PERIOD_M15 auf PERIOD_CURRENT oder durch ENUM_TIMEFRAMES geändert werden.

Empfehlungen