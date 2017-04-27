CodeBaseSecciones
MQL 5 Wizard es un sencillo filtro temporal intradía - librería para MetaTrader 5

Genes Luna
Visualizaciones:
917
Ranking:
(39)
Publicado:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalSimplerITF.mqh (4.21 KB) ver
Este sencillo filtro ha sido desarrollado usando como base el Filtro Intradía de la Biblioteca Estándar. En lugar de dígitos dobles, usted podrá utilizar líneas (10:00 - 16:00) para establecer su hora de comienzo y finalización intradía del comercio.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/15457

