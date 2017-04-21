请观看如何免费下载自动交易
以布林带作为支撑和阻力线
Mohammed Abdulwadud Soubra
2665
在挂单中使用布林带作为支撑和阻力线:
- 它将使用布林带的上轨设置卖出挂单，而是用布林带的下轨设置买入挂单，
- 布林带的中央SMA线将用于在合适的时候关闭建立的仓位。
它不是很能获利，它只是一个编写外汇交易机器人的实例。
它只在15分钟时段上工作，您可以参见下面的代码:
//+------------------------------------------------------------------+ //| EA交易的 OnTick 函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { BB_UPPER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0); BB_SMA = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA ,0); BB_LOWER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0); ............ . . . }
您可以改变周期数，把 PERIOD_M15 改为 PERIOD_CURRENT 或者使用 ENUM_TIMEFRAMES
- 这个例子只是针对对自动交易源代码有兴趣的编程人员的，
- 不推荐在真实帐户中使用这个实例。
- 多保重!
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14992
