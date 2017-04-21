在挂单中使用布林带作为支撑和阻力线:

它将使用布林带的上轨设置卖出挂单，而是用布林带的下轨设置买入挂单，

布林带的中央SMA线将用于在合适的时候关闭建立的仓位。

它不是很能获利，它只是一个编写外汇交易机器人的实例。

它只在15分钟时段上工作，您可以参见下面的代码:

void OnTick () { BB_UPPER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_UPPER , 0 ); BB_SMA = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_SMA , 0 ); BB_LOWER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_LOWER , 0 ); ............ . . . }

您可以改变周期数，把 PERIOD_M15 改为 PERIOD_CURRENT 或者使用 ENUM_TIMEFRAMES

推荐