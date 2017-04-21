代码库部分
以布林带作为支撑和阻力线 - MetaTrader 5EA

在挂单中使用布林带作为支撑和阻力线:

  • 它将使用布林带的上轨设置卖出挂单，而是用布林带的下轨设置买入挂单，
  • 布林带的中央SMA线将用于在合适的时候关闭建立的仓位。

它不是很能获利，它只是一个编写外汇交易机器人的实例。

它只在15分钟时段上工作，您可以参见下面的代码:

//+------------------------------------------------------------------+
//|   EA交易的 OnTick 函数                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   BB_UPPER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0);
   BB_SMA     = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA   ,0);
   BB_LOWER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0);
............
.
.
.
  }

您可以改变周期数，把 PERIOD_M15 改为 PERIOD_CURRENT 或者使用 ENUM_TIMEFRAMES

推荐

  • 这个例子只是针对对自动交易源代码有兴趣的编程人员的，
  • 不推荐在真实帐户中使用这个实例。
  • 多保重!

