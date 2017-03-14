Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bollinger Bands as Support & Resistance - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
- Просмотров:
- 2813
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Полосы Боллинджера используются как уровни поддержки и сопротивления при выставлении отложенных ордеров:
- верхняя граница полосы будет использоваться в качестве отложенного ордера Sell, а нижняя — Buy;
- центральная линия SMA полос Боллинджера будет использоваться для закрытия открытых позиций, в качестве лимита.
Представленный код не претендует на рыночную эффективность, это просто пример разработки торговых роботов.
Торгует только на таймфрейме М15, как вы можете видеть в коде:
//+------------------------------------------------------------------+ //| expert OnTick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { BB_UPPER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0); BB_SMA = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA ,0); BB_LOWER = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0); ............ . . . }
Можно изменить период с PERIOD_M15 на PERIOD_CURRENT или использовать ENUM_TIMEFRAMES.
Рекомендации
- Этот пример — только для разработчиков, которые интересуются исходными кодами торговых роботов.
- Использование на реальном аккаунте не рекомендуется.
- Будьте осторожны!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14992
Трендовый индикатор VTS с использованием полос Боллинджера.JuiceZ_HTF
Индикатор JuiceZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Трендовый индикатор VTS с использованием канала Келтнера.MT5 to MT4 Set File Converter
Конвертирует файлы с расширением .set из формата MetaTrader 5 в формат MetaTrader 4.