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Bollinger Bands as Support & Resistance - эксперт для MetaTrader 5

Mohammad Soubra | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra

Mohammed Abdulwadud Soubra

4.4 (157)
6 продуктов 10 кодов 124 темы 1552 комментария
Просмотров:
2813
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Полосы Боллинджера используются как уровни поддержки и сопротивления при выставлении отложенных ордеров:

  • верхняя граница полосы будет использоваться в качестве отложенного ордера Sell, а нижняя — Buy;
  • центральная линия SMA полос Боллинджера будет использоваться для закрытия открытых позиций, в качестве лимита.

Представленный код не претендует на рыночную эффективность, это просто пример разработки торговых роботов.

Торгует только на таймфрейме М15, как вы можете видеть в коде:

//+------------------------------------------------------------------+
//|   expert OnTick function                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   BB_UPPER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_UPPER ,0);
   BB_SMA     = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_SMA   ,0);
   BB_LOWER   = iBands(NULL ,PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev ,0 ,PRICE_CLOSE ,MODE_LOWER ,0);
............
.
.
.
  }

Можно изменить период с PERIOD_M15 на PERIOD_CURRENT или использовать ENUM_TIMEFRAMES.

Рекомендации

  • Этот пример — только для разработчиков, которые интересуются исходными кодами торговых роботов.
  • Использование на реальном аккаунте не рекомендуется.
  • Будьте осторожны!

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14992

VTS_BB VTS_BB

Трендовый индикатор VTS с использованием полос Боллинджера.

JuiceZ_HTF JuiceZ_HTF

Индикатор JuiceZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VTS_Keltner VTS_Keltner

Трендовый индикатор VTS с использованием канала Келтнера.

MT5 to MT4 Set File Converter MT5 to MT4 Set File Converter

Конвертирует файлы с расширением .set из формата MetaTrader 5 в формат MetaTrader 4.