Полосы Боллинджера используются как уровни поддержки и сопротивления при выставлении отложенных ордеров:



верхняя граница полосы будет использоваться в качестве отложенного ордера Sell, а нижняя — Buy;



центральная линия SMA полос Боллинджера будет использоваться для закрытия открытых позиций, в качестве лимита.



Представленный код не претендует на рыночную эффективность, это просто пример разработки торговых роботов.

Торгует только на таймфрейме М15, как вы можете видеть в коде:

void OnTick () { BB_UPPER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_UPPER , 0 ); BB_SMA = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_SMA , 0 ); BB_LOWER = iBands ( NULL , PERIOD_M15 ,BB_period ,BB_dev , 0 , PRICE_CLOSE , MODE_LOWER , 0 ); ............ . . . }

Можно изменить период с PERIOD_M15 на PERIOD_CURRENT или использовать ENUM_TIMEFRAMES.



Рекомендации