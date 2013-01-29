Реальный автор:

fryk@tlen.pl

Phoenix5 – сигнальный индикатор Форекс, который традиционно представляет собой набор розовых и синих точек. Свои значения индикатор формирует на основе целой группы технических индикаторов.

Розовая точка – сигнал на продажу, синяя – на покупку. Стоит отметить, что может быть и несколько подряд одноцветных точек, соответственно можно либо наращивать позицию, либо, если вы берете небольшие профиты, открываться повторно. Для наиболее употребительных валютных пар можно использовать специально, индивидуально подобранные входные параметры индикатора, используя для этого входную переменную индикатора iPrefSettings.

Трудно понять, чем руководствовался автор данного индикатора, когда писал его код, но гораздо логичнее зеркально поменять сигналы, которые он формирует. Кому интересно - я на всякий случай, сделал такую перестановку в индикаторе ContrPhoenix5!

Рис.1 Индикатор Phoenix5