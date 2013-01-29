CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Phoenix5 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3269
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

fryk@tlen.pl

Phoenix5 – сигнальный индикатор Форекс, который традиционно представляет собой набор розовых и синих точек. Свои значения индикатор формирует на основе целой группы технических индикаторов.

Розовая точка – сигнал на продажу, синяя – на покупку. Стоит отметить, что может быть и несколько подряд одноцветных точек, соответственно можно либо наращивать позицию, либо, если вы берете небольшие профиты, открываться повторно. Для наиболее употребительных валютных пар можно использовать специально, индивидуально подобранные входные параметры индикатора, используя для этого входную переменную индикатора iPrefSettings.

Трудно понять, чем руководствовался автор данного индикатора, когда писал его код, но гораздо логичнее зеркально поменять сигналы, которые он формирует. Кому интересно - я на всякий случай, сделал такую перестановку в индикаторе ContrPhoenix5! 

Рис.1 Индикатор Phoenix5

Рис.1 Индикатор Phoenix5 

EAX_Mysql - MySQL library EAX_Mysql - MySQL library

Библиотека, которая предоставляет простой интерфейс для работы с MySQL

ant-GUBreakout ant-GUBreakout

Индикатор отображения временных диапазонов.

LSMA LSMA

Типичный мувинг

PriceChannel Signal PriceChannel Signal

Индикатор является переводом известного индикатора автора Igorad, который называется PriceChannel_Signal_v1 и включает в себя возможность повторного входа в рынок.