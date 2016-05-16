Wirklicher Autor:

fryk@tlen.pl

Phoenix5 ist ein Indikator, der seine Signale mittels rosa und blauen Punkte anzeigt. Der Indikator bildet seine Werte auf der Grundlage einer ganzen Gruppe von technischen Indikatoren.

Ein rosa Punkt ist ein Verkaufssignal, ein blauer Punkt ein Kaufsignal. Es sollte angemerkt werden, dass es mehrere aufeinander folgende Punkte geben könnte, die Sie entweder für einen Erhöhung der Position oder für Neueröffnungen, wenn Sie kleine Gewinne erzielen wollen, nutzen könnten. Für die gängigsten Währungspaare können Sie mittels des Eingabeparameters iPrefSettings die individuell ausgewählten Eingabeparameter des Indikators verwendet werden.

Es ist schwer zu verstehen, was der Autor mit diesem Indikator im Schilde führte, als er den Code schrieb, aber es ist viel logischer, die Signale, die er generiert, umzukehren. Falls es jemand interessiert, diese Lösung habe ich im ContrPhoenix5 Indikator realisiert!

Abb.1 Der Phoenix5 Indikator