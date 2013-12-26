请观看如何免费下载自动交易
Phoenix5 是一个外汇交易信号指标, 它表现为一系列粉色和蓝色的点. 本指标基于一整组级数指标形成它自己的指标值.
粉色点是卖出信号, 蓝色点是买入信号. 请注意, 可能会出现连续的单个颜色的点, 您可以加大仓位或者获利后重新建仓. 对于最常见的货币对, 它们可以被分别选入iPerfSettings指标的输入参数.
很难理解本指标的作者在写代码时是怎么想的, 但是它提供的信号很有效. 如果任何人有兴趣, 我已经写好了替代的 ContrPhoenix5 指标!
图1 Phoenix5 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1498
