コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Phoenix5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1209
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

fryk@tlen.pl

Phoenix5は、伝統的にピンクと青点の集合で表される外国為替のシグナル指標です。この指標は、テクニカル指標のグループ全体に基づいて、その値を形成します。

ピンクの点は売りシグナルであり、青色の点は買いシグナルです。いくつかの連続した単一色点がありえることには留意すべきです。ポジションを増やすか、少量の利益を得る場合は、それを再度開くことができます。iPrefSettings指標の入力変数を使用して、最も一般的な通貨ペアは指標の特別に個別に選択されたすることができます。

コードを書いていた時にこの指標の著者を導いたのが何かを理解することは困難ですが、シグナルミラーをオンにすることは論理的です。どなたか興味がおありでしたら、私はContrPhoenix5指標のそのような代用品を作りました。

図1 Phoenix5指標

図1 Phoenix5指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1498

Volty Channel Stop Volty Channel Stop

市場のボラティリティを考慮トレンド指標

Gann Hi-Lo Activator SSL Gann Hi-Lo Activator SSL

シンプルなトレンド指標

LSMA LSMA

典型的な移動平均

AbsoluteStrength AbsoluteStrength

買い手（Bulls）と売り手（Bears）の強さを別々に表示するオシレータ。