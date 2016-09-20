実際の著者：

fryk@tlen.pl

Phoenix5は、伝統的にピンクと青点の集合で表される外国為替のシグナル指標です。この指標は、テクニカル指標のグループ全体に基づいて、その値を形成します。

ピンクの点は売りシグナルであり、青色の点は買いシグナルです。いくつかの連続した単一色点がありえることには留意すべきです。ポジションを増やすか、少量の利益を得る場合は、それを再度開くことができます。iPrefSettings指標の入力変数を使用して、最も一般的な通貨ペアは指標の特別に個別に選択されたすることができます。

コードを書いていた時にこの指標の著者を導いたのが何かを理解することは困難ですが、シグナルミラーをオンにすることは論理的です。どなたか興味がおありでしたら、私はContrPhoenix5指標のそのような代用品を作りました。

図1 Phoenix5指標