Phoenix5 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Phoenix5 é um indicador de sinal Forex que exibe um conjunto de pontos rosa e azul. O indicador forma seus valores com base em um grupo de indicadores técnicos.
O ponto rosa é um sinal de venda, bem como o azul é de compra. Deve-se notar que não pode haver vários pontos de cor única consecutivos, respectivamente, você pode aumentar a posição ou reabri-la caso você tomar pequenos lucros. Para os pares de moedas mais comuns, é possível utilizar o conjunto de parâmetros de entrada personalizados, que haviam sido selecionados anteriormente para cada par, mediante o parâmetro de entrada do indicador iPrefSettings.
É difícil entender como o autor chegou neste indicador quando ele estava escrevendo o código, mas é mais lógico inverter os sinais formados do indicador. Se alguém estiver interessado, eu fiz tal modificação no indicador ContrPhoenix5!
Fig.1 Indicador Phoenix5
