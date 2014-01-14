CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Phoenix5 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1738
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

fryk@tlen.pl

Phoenix5 é um indicador de sinal Forex que exibe um conjunto de pontos rosa e azul. O indicador forma seus valores com base em um grupo de indicadores técnicos.

O ponto rosa é um sinal de venda, bem como o azul é de compra. Deve-se notar que não pode haver vários pontos de cor única consecutivos, respectivamente, você pode aumentar a posição ou reabri-la caso você tomar pequenos lucros. Para os pares de moedas mais comuns, é possível utilizar o conjunto de parâmetros de entrada personalizados, que haviam sido selecionados anteriormente para cada par, mediante o parâmetro de entrada do indicador iPrefSettings.

É difícil entender como o autor chegou neste indicador quando ele estava escrevendo o código, mas é mais lógico inverter os sinais formados do indicador. Se alguém estiver interessado, eu fiz tal modificação no indicador ContrPhoenix5!

Fig.1 Indicador Phoenix5

Fig.1 Indicador Phoenix5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1498

iUniMA iUniMA

A Média Móvel Universal permite selecionar qualquer tipo de média móvel incluída no terminal do cliente MetaTrader 5.

iStochasticOfOsc iStochasticOfOsc

The Stochastic of all oscillator-like indicators, included in MetaTrader 5 client terminal.

iMAFan iMAFan

Um Arco Íris de Médias Móveis.

iHeikenAshiSm iHeikenAshiSm

Indicador Heiken Ashi com suavização.