Bibliotecas

MQL5 WIZARD - Sinal de negociação DIDI Index - biblioteca para MetaTrader 5

Genes Luna
Visualizações:
4622
Avaliação:
(37)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O sinal é baseado no indicador desenvolvido pelo analista brasileiro Odir Aguilar (Didi). É composto de três médias móveis (com períodos 3, 8, 20), isto é, a "agulhada do Didi", ela permite visualizar o ponto de viragem.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14970

