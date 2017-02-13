Participe de nossa página de fãs
MQL5 WIZARD - Sinal de negociação DIDI Index - biblioteca para MetaTrader 5
O sinal é baseado no indicador desenvolvido pelo analista brasileiro Odir Aguilar (Didi). É composto de três médias móveis (com períodos 3, 8, 20), isto é, a "agulhada do Didi", ela permite visualizar o ponto de viragem.
O Expert Advisor coloca duas ordens pendentes num determinado momento.Lucky
Expert Advisor de tick. Funciona com base na comparação da diferença entre o preço no tick anterior e o preço atual.
A estratégia utiliza dois indicadores (Moving Average, MA) com diferentes períodos, (Commodity Channel Index, CCI) e (Williams’ Percent Range, %R).ADX & MA
Estratégia baseada em dois indicadores: ADX e MA, bem como Close da primeira barra. Também para posições Buy e Sell, foram introduzidos vários níveis TakeProfit, StopLoss e Trailing.