MQL5 WIZARD - DIDI Index Trade Signal - Bibliothek für den MetaTrader 5

Genes Luna
Ansichten: 843
843
Rating:
(37)
Veröffentlicht:
Signale auf Basis des vom Analysten Odir Aguiar (Didi) entwickelten Indikators, er besteht aus 3 gleitenden Durchschnitten (3,8,20), eine Art Didis Nadel, die Umkehrpunkte anzeigt.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14970

Backbone Backbone

Die Idee des EAs ist basierend auf der ständigen Änderung der Trades-Richtung, je nach den Ebenen TakeProfit, StopLoss und TrailingStop.

MQL5 Wizard MA RSI MQL5 Wizard MA RSI

Der EA "MQL5 Wizard MA RSI" wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt MQL5, auf Grund von den Signalen des Trend-Indikators MA (Moving Average) und den Signalen Oszillators RSI (Relative Strength Index).

Bollinger Bänder für Unterstützung &amp; Widerstand Bollinger Bänder für Unterstützung &amp; Widerstand

Beispiele für Pending-Orders, Buy Limit & Sell Limit, und den Bollinger Bänder.

MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal

Ein Signal auf Basis des Indikators Gann Hilo.