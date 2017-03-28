Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MQL5 WIZARD - DIDI Index Trade Signal - Bibliothek für den MetaTrader 5
Signale auf Basis des vom Analysten Odir Aguiar (Didi) entwickelten Indikators, er besteht aus 3 gleitenden Durchschnitten (3,8,20), eine Art Didis Nadel, die Umkehrpunkte anzeigt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14970
